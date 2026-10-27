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27 октября, 14:30

Политика

Зеленский обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии подготовку трехсторонних переговоров

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Главной темой беседы стала подготовка трехсторонней встречи Россия – США – Украина, запланированной на ноябрь. По словам Зеленского, переговоры пройдут на уровне команд – украинской, американской и российской.

Кроме того, стороны обсудили возможные форматы взаимодействия с европейскими партнерами для дальнейшей поддержки дипломатии.

До этого Владимир Путин обменялся мнениями с президентом Финляндии и премьером Норвегии по ситуации на Украине. В ходе беседы речь шла об урегулировании кризиса, также обсуждались вопросы безопасности и стабильности в регионах Северной Европы и Балтийского моря. Помимо этого, Путин напомнил о первопричинах конфликта на Украине и изложил свою оценку текущей ситуации.

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