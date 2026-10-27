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27 октября, 10:55

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Le Monde: напряженный разговор состоялся между Уиткоффом и Будановым

Напряженный разговор состоялся между Уиткоффом и Будановым – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS (Кирилл Буданов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) напряженно обсуждали удары по российским нефтеперерабатывающим заводам во время встречи во Флориде. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По данным журналистов, встреча состоялась 9 октября. Уиткофф представил украинской стороне план регионального процветания после завершения конфликта. Он предусматривал полное восстановление поставок российского газа и нефти в Европу через Украину. По замыслу американского представителя, Киев получал бы доходы от транзита, а европейские страны могли бы сократить расходы на энергоносители.

Буданов возразил, заявив, что Украина ориентируется на Польшу, а не на Белоруссию. После этого он прервал встречу, чтобы связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Когда переговоры возобновились, украинской стороне представили документ о договоренности Вашингтона и Москвы по поставкам дизельного топлива. Как утверждают авторы статьи, Уиткофф раздраженно потребовал от Киева принять сделку и прекратить удары по российским НПЗ, заявив, что такие атаки подвергают мир опасности.

В начале октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам американский лидер объявил о масштабной договоренности по поставкам дизельного топлива.

Для реализации договоренностей Минфин США предусмотрел исключение из санкций, действующее до 7 апреля. На следующий день после переговоров российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Трамп заявлял, что сделка необходима не только Соединенным Штатам, но и всему миру.

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