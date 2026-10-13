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13 октября, 18:57

Экономика

Трамп заявил, что сделка по дизтопливу с РФ уже привела к снижению мировых цен

Фото: whitehouse.gov

Договоренность с Россией о поставках дизельного топлива уже повлияла на мировой рынок и привела к снижению цен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами.

"Это сделка для всего мира, и она снизила цены", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, договоренность не касается Соединенных Штатов. Дизельное топливо, о котором идет речь, будет поступать на мировой рынок, а не в США. Такую схему Трамп объяснил тем, что глобальный рынок страдает от высоких цен.

Путин и американский лидер провели телефонный разговор 9 октября. После беседы глава Белого дома рассказал о договоренности по поставкам российского дизельного топлива в США. Президент РФ, в свою очередь, выразил уверенность, что это положительно отразится на мировой экономике.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что российские компании уже обсуждают с американскими коллегами условия поставок. При этом Москва рассчитывает увеличить экспорт до 3,5 миллиона тонн в месяц. В Кремле договоренности Москвы и Вашингтона назвали взаимовыгодными.

Новак заявил, что экспорт дизеля из РФ не повлияет на внутренний рынок

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