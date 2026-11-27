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В России строят два стратегических подводных ракетоносца проекта "Борей-А", пять многоцелевых подводных крейсеров проекта "Ясень-М" и четыре дизель-электрические подводные лодки. Об этом Владимир Путин заявил на совещании в Северодвинске о развитии группировки многоцелевых атомных подлодок.

Глава государства уточнил, что корабли находятся на разных этапах строительства. Работы ведутся в рамках Стратегии развития Военно-морского флота (ВМФ), программы кораблестроения и ряда других программ.

"И конечно, строится и вводится в эксплуатацию инфраструктура пунктов базирования подводного флота", – сказал он.

Путин обратил внимание, что за последние восемь лет в состав ВМФ вошли пять ракетоносцев проекта "Борей-А", пять подводных лодок проекта "Ясень-М" и восемь дизель-электрических подводных лодок. По его словам, многое было сделано для укрепления боевых возможностей военно-морских сил, в том числе и подводных.

Ранее российский лидер уточнил, что ВМФ до 2030 года получит еще пять ракетоносцев, в том числе три подводные лодки проекта "Ясень-М". Последние отвечают современным и перспективным требованиям. Они также могут успешно решать задачи в любом районе Мирового океана, действовать скрытно, применять все типы крылатых морских ракет морского базирования и гиперзвуковые ракеты "Циркон".