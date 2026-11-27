Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Портал "Госуслуги" может стать универсальным национальным ИИ-агентом. Об этом глава Минцифры России Максут Шадаев заявил на конференции AI Journey, передает ТАСС.

"Национальный агент будет. Почему? Потому что мы все знаем про пользователя, уже много чего, не все, но много чего знаем", – сказал министр.

По его словам, у портала есть в этом плане некоторое преимущество: он равноудален от всех экосистем, у которых 100% коммерческий интерес.

Ранее депутаты Госдумы предложили разрешить россиянам самим принимать решение о том, какие необязательные информационные сообщения они хотели бы получать на "Госуслугах". В документе предлагается добавить в личный кабинет тематические подписки: культура, спорт, образование и другие направления. Авторы инициативы считают, что пользователь должен иметь возможность самостоятельно включать и отключать каждый раздел.