Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 16:10

Технологии

На "Госуслугах" появилась возможность сменить оператора мобильной связи

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Подать заявление на переход к другой сотовой компании с сохранением прежнего номера теперь можно через портал "Госуслуги", сообщает Минцифры России в мессенджере МАХ.

После заполнения формы обращение автоматически направят оператору базы данных перенесенных номеров. Он проверит, соблюдены ли требования для переноса. При положительном результате с абонентом свяжется выбранная компания, чтобы согласовать тариф и оформление договора.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале, открыть свой профиль и перейти в раздел "Сим-карты". Затем следует выбрать нужный номер и внести запрашиваемые сведения, следуя подсказкам сервиса.

Подписать договор с новым оператором можно будет непосредственно в салоне связи либо удаленно с помощью электронной подписи. В частности, "Билайн", "МегаФон", МТС, Т2 и некоторые другие компании могут направить документ в приложение "Госключ". После оформления абонент получит новую сим-карту, на которую перенесут прежний номер.

В Минцифры уточнили, что привычные способы перехода к другому оператору также сохраняются, заявление по-прежнему принимают на сайтах компаний и в их офисах. Кроме того, оформить перенос номера можно на сайте оператора базы данных. Там же доступна информация о качестве связи в разных регионах и возможность сопоставить тарифные предложения.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили предупреждать россиян об окончании срока действия загранпаспорта через "Госуслуги". Они обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой отправлять уведомления за 6, 3 и 1 месяц до истечения срока документа. В напоминаниях также предложили разместить ссылку для оформления нового паспорта.

Минцифры может обязать россиян регистрировать ввезенные из-за рубежа смартфоны

Читайте также


технологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика