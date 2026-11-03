На "Госуслугах" появилась возможность сменить оператора мобильной связи

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Подать заявление на переход к другой сотовой компании с сохранением прежнего номера теперь можно через портал "Госуслуги", сообщает Минцифры России в мессенджере МАХ.

После заполнения формы обращение автоматически направят оператору базы данных перенесенных номеров. Он проверит, соблюдены ли требования для переноса. При положительном результате с абонентом свяжется выбранная компания, чтобы согласовать тариф и оформление договора.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале, открыть свой профиль и перейти в раздел "Сим-карты". Затем следует выбрать нужный номер и внести запрашиваемые сведения, следуя подсказкам сервиса.

Подписать договор с новым оператором можно будет непосредственно в салоне связи либо удаленно с помощью электронной подписи. В частности, "Билайн", "МегаФон", МТС, Т2 и некоторые другие компании могут направить документ в приложение "Госключ". После оформления абонент получит новую сим-карту, на которую перенесут прежний номер.

В Минцифры уточнили, что привычные способы перехода к другому оператору также сохраняются, заявление по-прежнему принимают на сайтах компаний и в их офисах. Кроме того, оформить перенос номера можно на сайте оператора базы данных. Там же доступна информация о качестве связи в разных регионах и возможность сопоставить тарифные предложения.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили предупреждать россиян об окончании срока действия загранпаспорта через "Госуслуги". Они обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой отправлять уведомления за 6, 3 и 1 месяц до истечения срока документа. В напоминаниях также предложили разместить ссылку для оформления нового паспорта.

