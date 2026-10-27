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27 октября, 12:33

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"Коммерсант": Минцифры РФ подготовит реформу регулирования виртуальных операторов связи

Минцифры РФ подготовит реформу регулирования виртуальных операторов связи – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры России прорабатывает реформу регулирования виртуальных операторов мобильной связи, которая может предусматривать минимальную стоимость тарифа и новые ограничения для компаний. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По данным издания, обсуждается установление минимального тарифа на уровне 250 рублей в месяц, запрет на использование сетей более чем одного базового оператора и работу с объектами критической информационной инфраструктуры. Также для виртуальных операторов могут повысить отчисления в резерв универсального обслуживания с 2 до 4% доходов от оказания услуг связи.

Виртуальные операторы (MVNO) предоставляют услуги на базе инфраструктуры других компаний, не имея собственных базовых станций. Многие из них связаны с крупнейшими банками и предлагают клиентам связь по заниженным ценам или бесплатно. Это усиливает конкуренцию с базовыми операторами, которые самостоятельно развивают сети и вкладывают средства в инфраструктуру.

На проблему обратил внимание глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "Цифровые решения" в начале октября. По его словам, экспансия виртуальных операторов становится "болевой точкой" с точки зрения долгосрочного развития сетей и инвестиций в инфраструктуру.

В Минцифры сообщили изданию, что конкретные механизмы изменения законодательства для MVNO пока прорабатываются. В ведомстве отметили, что переход абонентов к виртуальным операторам может сокращать доходы базовых компаний и их возможности вкладываться в развитие сетей.

Ранее в ведомстве заявили, что возьмут под контроль вопрос об обоснованности стоимости услуг связи. По мнению ведомства, цены не должны расти быстрее тарифов ЖКХ, хотя этот показатель служит лишь ориентиром, а не автоматической привязкой к коммунальным платежам.

Там пояснили, что операторы устанавливают тарифы сами, но любой рост должен быть обоснован инвестициями в развитие и модернизацию сетей с учетом инфляции, а при необходимости обоснованность проверяет ФАС.

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