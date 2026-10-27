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27 октября, 15:38

Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

Фото: MAX/"Ирина Волк"

В Ленинградской области задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего двухлетнего сына и его бабушки в квартире на улице Комиссара Грушко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Предполагаемого преступника нашли в поселке Дружная Горка.

"В настоящее время он доставляется к следователю для производства необходимых следственных действий", – говорится в сообщении.

В СК РФ добавили, что после этого мужчине предъявят обвинение и назначат меру пресечения.

26 октября в доме на улице Комиссара Грушко были найдены тела 58-летней женщины и двухлетнего ребенка. При этом мальчик лежал в холодильнике. Погибшей оказалась 58-летняя Алла П., которая работала учителем начальных классов и преподавала английский язык. Мальчик – ее внук Саша.

Позже СМИ сообщили, что нападавшим является сожитель дочери погибшей – Дмитрий Накаряков. Находившийся в квартире мужчина напал на 32-летнюю петербурженку, но она сумела вырваться и выбежать из подъезда. В настоящее время женщина находится в больнице.

Как рассказала подруга пострадавшей, Накаряков нередко вел себя агрессивно. Для безопасности ребенка Анастасия пригласила к себе жить мать и старалась не оставлять сына наедине с отцом.

Незадолго до убийства мужчина вернулся из Курской области и предложил женщине расстаться. Однако продолжил жить с ней, маленьким сыном и тещей.

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