Baza: подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Петербурге попал на камеры

Фото: MAX/Baza

Мужчину, разыскиваемого по подозрению в убийстве двухлетнего сына и тещи, заметили в Ленинградской области. Он попал на камеры видеонаблюдения, когда покупал алкоголь, сообщает канал Baza в мессенджере MAX.

По данным СМИ, подозреваемым оказался учитель математики Дмитрий Накаряков. Его видели в магазине в поселке Дружная Горка. Кадры с камер видеонаблюдения распространили в местных сообществах, а глава одного из поселений попросил жителей помочь полиции установить местонахождение мужчины.

Журналисты рассказали, что Накарякову 40 лет. Он работал учителем физкультуры, а несколько лет назад переучился на преподавателя математики. Его 32-летняя гражданская жена Анастасия преподавала в той же школе историю и обществознание.

Незадолго до убийства мужчина вернулся из Курской области и предложил женщине расстаться. При этом он продолжил жить с ней, маленьким сыном и тещей.

Кроме того, по данным СМИ, в квартире нашли две записки от предполагаемого убийцы. В одной он якобы обвинял возлюбленную в измене и сомневался в своем отцовстве, а во второй сообщал родителям о сбережениях.

Тело мальчика, спрятанное в холодильнике, и 58-летнюю бабушку ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Комиссара Грушко в Санкт-Петербурге 26 октября. Трагедия произошла, когда возлюбленная Накарякова пришла домой. Мужчина напал на нее, однако она смогла вырваться и убежать. В настоящее время женщина находится в больнице.

Как рассказала подруга пострадавшей, Накаряков нередко вел себя агрессивно. Для безопасности ребенка Анастасия пригласила жить к себе жить мать и старалась не оставлять сына наедине с отцом.