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27 октября, 12:17

Мэр Москвы

Собянин: Москва продолжит развивать сезонную спортивную инфраструктуру

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве в ближайшие три года планируют построить 49 спортивных объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

На программу "Спорт Москвы" и другие задачи в 2027–2029 годах из городского бюджета выделят 432,5 миллиарда рублей. Это расширит возможности для занятий спортом в шаговой доступности от дома и независимо от сезона. Зимой будут работать тысячи катков и лыжных трасс, летом станет больше открытых бассейнов, пляжей и веломаршрутов.

Продолжится проведение спортивных мероприятий и фестивалей для всех жителей столицы. В частности, развитие получат проекты бесплатных тренировок "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район": в планах увеличить число локаций и добавить новые виды спорта и дисциплины. Особое внимание уделят детскому спорту – расширят сеть секций и направлений, увеличится количество специальных мероприятий.

На строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы столичных спортобъектов в предстоящие три года, по словам градоначальника, направят 189,2 миллиарда рублей. Это позволит продолжить масштабное обновление Олимпийского комплекса "Лужники" и комплекса на территории Гребного канала в Крылатском. За три года создадут более 50 круглогодичных многофункциональных спортивных пространств, к концу 2027 года – 11 флагманских лыжных трасс.

Собянин добавил, что также продолжится возрождение исторических спортобъектов – "малых" стадионов, заводских и профсоюзных арен. Шесть из них уже привели в порядок, на очереди еще пять футбольных арен. На 2027–2028 годы запланирована масштабная реконструкция стадиона "Крылья Советов" в районе Соколиная Гора: там создадут современное мультиспортивное пространство и площадку для активного отдыха.

До этого градоначальник рассказывал, что в Москве продолжается обновление и создание новых спортплощадок в шаговой доступности от дома. В этом году в Академическом районе на Большой Черемушкинской улице появился спортзал под открытым небом. Там установлены силовые тренажеры со сменным весом и удобные скамейки. Во дворе сделали оборудование для воркаута и настольный теннис.

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