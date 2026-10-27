Стрелявшего по скорой жителя Петербурга приговорили к принудительным работам

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Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга назначил мужчине, стрелявшему по машине скорой помощи, два года принудительных работ с ежемесячным удержанием 5% заработка в доход государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 213 УК РФ.

Конфликт произошел в ночь на 27 июля на Валдайской улице в поселке Шушары. Согласно материалам дела, мужчина не смог разъехаться с машиной скорой помощи. Тогда он ударил ее водителя кулаком по голове, а затем не менее двух раз выстрелил в его сторону из сигнального пистолета, заряженного патронами светозвукового действия.

В суде мужчина частично признал вину. Он объяснил, что машина скорой помощи преградила путь его автомобилю. После просьбы освободить проезд между ним и водителем началась словесная перепалка. По словам осужденного, оппонент применил перцовый баллончик и оскорбил его.

Мужчина утверждал, что в ответ выбил баллончик из рук водителя и ударил его по голове. После этого он вернулся в свою машину, взял сигнальный пистолет и дважды выстрелил в сторону потерпевшего, чтобы напугать его.

Ранее в Москве задержали двух мужчин, которые стреляли в воздух из пневматического оружия во дворе жилого дома на проспекте Маршала Жукова. Нарушителями оказались 47-летний уроженец Оренбургской области и его 41-летний знакомый из Краснодарского края. Оба мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления, после задержания их передали полиции.

