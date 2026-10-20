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20 октября, 10:24

Происшествия

Суд вынес приговор красноярцу, угрожавшему детям оружием

Фото: depositphotos/andreyuu

В Красноярске вынесли приговор 48-летнему мужчине, который устроил стрельбу и угрожал оружием детям. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчина принял наркотик, а затем открыл огонь по мусорным бакам на улице Линейной. После этого он направил оружие в сторону автомобиля, в котором сидели 31-летняя женщина и ее 7-летняя дочь. Машина быстро уехала.

Тогда красноярец увидел группу подростков и стал их преследовать. Ребята попытались спрятаться в спортивной школе, однако мужчина оказался внутри и начал угрожать им оружием. Остановили его тренер и отец одной из школьниц.

В результате его приговорили к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Дагестане мужчина на охоте случайно застрелил человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Следствие считает, что трое мужчин с охотничьими ружьями отправились на охоту на территорию заказника "Каякентский". Через некоторое время 55-летний житель Избербаша начал стрелять и произвел как минимум четыре выстрела в направлении диких кабанов. При этом он не проверил, есть ли люди на линии огня.

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