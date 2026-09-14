Охотник случайно застрелил мужчину в Якутии

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В Якутии мужчина на охоте по неосторожности застрелил другого охотника. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, ночью 13 сентября на участке местности "Илин Дабан" в 25 километрах от села Даркылах 40-летний мужчина случайно выстрелил из нарезного охотничьего ружья марки "Тигр" и попал в другого мужчину, который скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, идет следствие.

Как обратило внимание ведомство, 7 сентября похожее происшествие имело место в Намском районе республики, где был смертельно ранен еще один охотник.

Ранее в Дагестане было возбуждено уголовное дело после того, как мужчина на охоте случайно застрелил человека. По версии следствия, трое мужчин, вооруженных охотничьими ружьями, отправились на охоту на территорию заказника "Каякентский".

Спустя время 55-летний житель Избербаша открыл стрельбу и как минимум четыре раза выстрелил в сторону диких кабанов. При этом он не проверил, находятся ли на линии огня люди.

