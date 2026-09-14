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14 сентября, 17:09

Экономика

Россельхознадзор прекратил ввоз семян с документами Мексики, Чехии и Молдавии

Фото: 123RF.com/slavkosereda

Россельхознадзор прекратил ввоз в Россию семян и посадочного материала в сопровождении документов, выданных семеноводческими лабораториями Мексики, Чехии и Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре 2026 года истек срок компетентности трех иностранных лабораторий по испытанию семян сельскохозяйственных растений. Соответствующие учреждения были единственными на территории своих стран, чья компетентность подтверждена Россельхознадзором в 2023 году. По истечении трех лет они подлежат повторному аудиту, который до сих пор не проведен из-за отсутствия заявок.

Таким образом, ввоз семенного материала в сопровождении документов этих лабораторий невозможен до проведения повторного аудита. При этом семена из указанных стран могут поставляться в РФ с документами, выданными лабораториями других стран, которые прошли аудит.

Ранее Россельхознадзор отменил ограничения на импорт мясной продукции белорусского производителя ООО "Александров". Компания получила возможность вновь поставлять мясо. Рестрикции вводились в марте этого года из-за обнаружения в говядине от белорусского производителя бактерий группы кишечной палочки.

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