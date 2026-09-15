15 сентября, 05:29Политика
Ковчег с мощами Дмитрия Донского прибыл в группировку "Север" в зоне СВО
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
В зоне проведения специальной военной операции военнослужащим одного из подразделений группировки войск "Север" доставили ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Бойцы, проходящие подготовку на одном из полигонов в тыловом районе зоны СВО, смогли приложиться к святыне в перерывах между выполнением боевых задач и боевой подготовкой.
Перед военнослужащими был отслужен молебен. Его возглавил помощник командира по работе с верующими военнослужащими военный священник Алексей Бурцев в сослужении с помощником командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиереем Александром Храмовым.
Обращаясь к бойцам, Бурцев отметил, что молитвы перед мощами возносятся от их сердец, и подчеркнул преемственность поколений. По его словам, военнослужащие продолжают дело своих предков и должны помнить, что делают необходимое для того, чтобы их дети могли жить под спокойным небом.
В свою очередь протоиерей Александр Храмов акцентировал важность боевого братства, в котором бойцы молятся друг за друга. Заместитель командира батальона с позывным Таганрог добавил, что прибытие мощей туда, где идёт боевая подготовка, повышает мотивацию военнослужащих.
Далее ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского был доставлен в полевой храм общевойсковой армии группировки войск "Север". Там святыню встретили военные священники и военнослужащие. В храме также был отслужен молебен, после чего все желающие смогли прикоснуться к мощам великого князя и взять изображения с ликом святого, освященные непосредственно перед мощами.
Ранее в ведомстве сообщали, что ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили к военным группировки "Запад". В подразделениях в честь прибытия святыни провели молебны в полевых храмах. Богослужения возглавил ключарь Главного храма Вооруженных сил России, протоиерей Александр Солдатенков.