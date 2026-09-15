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15 сентября, 05:29

Политика

Ковчег с мощами Дмитрия Донского прибыл в группировку "Север" в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В зоне проведения специальной военной операции военнослужащим одного из подразделений группировки войск "Север" доставили ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы, проходящие подготовку на одном из полигонов в тыловом районе зоны СВО, смогли приложиться к святыне в перерывах между выполнением боевых задач и боевой подготовкой.

Перед военнослужащими был отслужен молебен. Его возглавил помощник командира по работе с верующими военнослужащими военный священник Алексей Бурцев в сослужении с помощником командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиереем Александром Храмовым.

Обращаясь к бойцам, Бурцев отметил, что молитвы перед мощами возносятся от их сердец, и подчеркнул преемственность поколений. По его словам, военнослужащие продолжают дело своих предков и должны помнить, что делают необходимое для того, чтобы их дети могли жить под спокойным небом.

В свою очередь протоиерей Александр Храмов акцентировал важность боевого братства, в котором бойцы молятся друг за друга. Заместитель командира батальона с позывным Таганрог добавил, что прибытие мощей туда, где идёт боевая подготовка, повышает мотивацию военнослужащих.

Далее ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского был доставлен в полевой храм общевойсковой армии группировки войск "Север". Там святыню встретили военные священники и военнослужащие. В храме также был отслужен молебен, после чего все желающие смогли прикоснуться к мощам великого князя и взять изображения с ликом святого, освященные непосредственно перед мощами.

Ранее в ведомстве сообщали, что ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили к военным группировки "Запад". В подразделениях в честь прибытия святыни провели молебны в полевых храмах. Богослужения возглавил ключарь Главного храма Вооруженных сил России, протоиерей Александр Солдатенков.

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