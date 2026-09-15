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15 сентября, 11:53

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The Australian: Apple ввела обязательную проверку возраста для пользователей из Австралии

Apple ввела обязательную проверку возраста для пользователей из Австралии

Фото: depositphotos/duha127​

Apple ввела обязательную проверку возраста для пользователей из Австралии. Об этом сообщила газета The Australian.

Уточняется, что проверка необходима для доступа к отдельным функциям и загрузки приложений с рейтингом 18+. Чтобы подтвердить совершеннолетие, взрослым пользователям нужно отсканировать удостоверение личности – паспорт или водительские права. Альтернативный вариант – банковская карта.

В Apple пояснили: если у пользователя есть учетная запись, компания проверит, привязана ли к ней кредитная карта, или воспользуется другими подходящими способами подтверждения того, что человеку исполнилось 18 лет.

Еще в прошлом году Австралия стала первой страной, принявшей закон о запрете соцсетей для лиц младше 16 лет. В список попали Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube.

Ответственность за нарушения несут сами платформы. Если они не примут все возможные меры для удаления аккаунтов несовершеннолетних, им грозит штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов.

Ранее детский психолог Надежда Резенова заявляла, что полный запрет на использование социальных сетей ограничивает развитие подростков. В соцсетях они могут общаться со сверстниками и получать образовательный контент. Кроме того, отказ от такого канала связи лишь нарушает коммуникацию между детьми и родителями. Подобные решения не учат их договариваться.

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