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15 сентября, 10:15

Мэр Москвы

Собянин: начался набор на новый сезон проекта "Профессиональное обучение без границ"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве открылся набор школьников на новый сезон проекта "Профессиональное обучение без границ". Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

"За 10 лет с его помощью 367 тысяч ребят смогли попробовать себя в разных профессиях. Занятия проходят в прекрасно оснащенных мастерских и лабораториях колледжей, в сопровождении опытных наставников. Около 80% времени отводится на практику", – написал он.

В рамках проекта школьники посещают мастер-классы, стажировки и экскурсии на производствах. Выпускникам выдают свидетельство о профессии рабочего или должности служащего с присвоением квалификации.

Набор девятиклассников будет проходить до 20 октября. Участие в проекте бесплатное. Подача заявок осуществляется через личный кабинет на портале mos.ru. Кроме того, с 2 по 24 октября подать заявки на участие десятиклассников могут и школы на сайте проекта.

В новом сезоне проект предлагает новые профессии. Например, для 10-го ИТ-класса появился кодировщик, а для 9-го класса – агент по закупкам, мехатроник, оператор станка с числовым программным управлением по деревянным деталям и конструкциям, монтажист и оператор трехмерной печати.

В прошлом учебном году более 37 тысяч девятиклассников и десятиклассников смогли освоить свыше 70 прикладных профессий. Все они успешно сдали экзамены.

Ранее ученики 10-х инженерных, предпринимательских и ИТ-классов начали осваивать технологическое предпринимательство в 32 московских школах. Более тысячи старшеклассников в течение 8 недель будут работать над собственными проектами вместе с опытными предпринимателями. Занятия проходят очно. Школьники учатся формулировать бизнес-идеи и создавать бизнес-модели.

Фестиваль по профориентации для школьников и студентов состоялся в Ярославском районе

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