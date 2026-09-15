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15 сентября, 10:59

Политика

ВС РФ взяли под контроль Ольховатку в Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные освободили населенный пункт Ольховатка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Установить контроль удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск "Север". Вместе с тем уничтожаются формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), блокированные восточнее указанного населенного пункта.

Кроме того, бойцы "Севера" ведут активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья в Харьковской области. Одновременно с этим им удалось поразить окруженную группировку ВСУ у Рыбалкина, Хрипунов и Бузова.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают сжимать кольцо окружения вражеских формирований, постепенно расширяя внешнюю зону контроля.

Ранее стало известно, что Вооруженным силам России удалось окружить порядка 1 700 украинских солдат в Харьковской области. При этом российская сторона продолжает сжимать кольцо окружения украинских формирований в районах Варваровки, Нефедовки и Черного.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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