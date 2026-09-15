Садовод Воронова посоветовала высадить свеклу, редиску и лук поздней осенью

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Укроп, петрушка, морковь, лук, свекла и редис лучше всего подходят для подзимнего посева. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, такой посев хорош тем, что позволяет весной получить урожай примерно на две недели раньше. Однако для этого важно позаботиться о том, чтобы посаженные семена не успели прорасти до зимы, иначе они погибнут. Нужно дождаться, когда настанет достаточно устойчивая прохладная погода – не выше плюс 5 градусов днем, такое обычно бывает где-то в конце октября.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов Нужно сделать на грядке бороздки и после промерзания положить в них семена, а сверху засыпать рыхлой землей, которую можно подготовить заранее и оставить где-нибудь в подвале. Сверху следует также сделать небольшое утепление из опавшей листвы. Поливать посадки нельзя, иначе это тоже может спровоцировать их рост.

Важно, чтобы семена были предназначены для посева под зиму, обычно это указывается на упаковке. Однако ориентироваться только на то, что культура холодостойкая, не стоит, ведь она тоже может быстро прорасти.

"Из-за этого, например, бесполезно экспериментировать с салатом, почти все его виды отлично переносят низкие температуры, поэтому они легко могут решить, что настала весна, и начнут всходить прямо под мороз", – добавила Воронова.

Она добавила, что не переживут подзимнего посева томаты, баклажаны, перец, тыква и огурцы, так как они слишком теплолюбивые и не выдержат низких температур. В свою очередь, редис, лук, морковь, свекла, петрушка и укроп лучше всего подходят для такой посадки, заключила эксперт.

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