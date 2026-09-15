Новый Audi Q7 появится в России в конце года

Фото: audi.de

Новый Audi Q7 поступит на российский рынок до конца 2026 года. Первые автомобили дилеры рассчитывают получить уже в декабре, сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителей дилерских сетей.

Модель будут поставлять в страну по схеме параллельного импорта. В AvA Auto сообщили, что первыми в салонах появятся кроссоверы с 3-литровым дизельным двигателем, электрическим компрессором и стартер-генератором. Мощность такой версии составляет 245 лошадиных сил.

Стоимость автомобиля в AvA Auto оценивают в 18 653 760–19 847 160 рублей. Для бронирования машины потребуется внести 10% от ее стоимости.

Поставить новый Q7 в Россию также планирует дилерская структура "Авилон". При этом там пока не смогли назвать даже ориентировочную цену автомобиля. Представитель компании объяснил, что итоговая стоимость будет зависеть, в частности, от логистических расходов.

Новое поколение Audi Q7 компания представила в июне 2026 года. Кроссовер получил полностью обновленный внешний вид и несколько вариантов салона – на пять, шесть или семь мест. Среди особенностей модели – большой изогнутый OLED-дисплей, объединяющий панель приборов и мультимедийную систему.

Помимо дизельных версий мотора, для Q7 предусмотрен 2,9-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Он развивает 429 лошадиных сил и 599 ньютон-метров крутящего момента.

Также в линейке есть спортивная модификация SQ7. Ее оснастили 4-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 591 лошадиная сила и максимальным крутящим моментом 800 ньютон-метров.

Ранее автомобильный бренд Tenet Plus начал продажи городского кроссовера L4 в России. Модель доступна в комплектациях "Стайл" и "Элегант" примерно за 2,5 и 2,7 миллиона рублей. Пятиместный автомобиль имеет длину 4,5 метра, ширину 1,8 метра и высоту 1,6 метра. Кроссовер оснащен передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Бренд Tenet Plus создала российская компания "АГР Холдинг", владеющая бывшими заводами Volkswagen в Калуге, а также Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге.