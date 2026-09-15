В "Автостате" назвали конец сентября лучшим временем для покупки новой машины

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Конец сентября может стать выгодным моментом для приобретения нового автомобиля, сообщил в своем телеграм-канале глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Производители и дилеры только начали пересматривать прайс-листы, а падение курса рубля еще не отыграно. Как отметил Целиков, хорошие предложения от дилеров традиционно появляются в конце квартала. Многим из них для выполнения квартального плана и получения бонусов необходимо реализовать определенный объем автомобилей.

В это же время оформление индивидуального заказа автомобиля из-за границы идет по обновленному курсу. Это делает покупку на 15–20% затратнее, чем в летние месяцы. Но некоторые компании, работающие через параллельный импорт, располагают машинами, заранее оплаченными в Китае. Так что и в этом сегменте еще можно отыскать привлекательные варианты, отметил Целиков.

По оценке главы "Автостата", средняя взвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России по завершении 2026 года может достичь 3,55–3,65 миллиона рублей. Это превышает показатель 2025 года на 8–11%.

Целиков напомнил и о динамике за шесть лет: средняя цена новых машин увеличилась примерно вдвое – с 1,68 миллиона рублей в 2020 году до 3,29 миллиона рублей в 2025 году. Максимум в 3,54 миллиона рублей пришелся на ноябрь 2025 года, когда доля параллельного импорта была особенно высока. Затем цены перестали расти и к началу лета слегка пошли вниз.

Ранее в России зафиксировали снижение продаж автомобилей. За 37-ю неделю было продано приблизительно 25,4 тысячи машин, что примерно на 15% меньше, чем неделей ранее. В это же время рост продаж в автомобильном секторе в сравнении с прошлогодними показателями оказался символическим – около 1%. Недельные продажи вернулись к обычному для текущего года уровню.

