Продажи б/у мотоциклов в России выросли в мае на 20%

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"Автостат" сообщил о росте продаж мотоциклов с пробегом в России в мае на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было реализовано 23 тысячи единиц, сообщила пресс-служба агентства.

Данный месяц, по словам заместителя начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрия Ярыгина, стал первым в 2026-м с положительной динамикой в этом сегменте рынка.

Порядка 60% всех проданных в конце весны мотоциклов с пробегом пришлось на пять марок: Honda (4,4 тысячи единиц), Yamaha (3,4 тысячи), Kawasaki (2 тысячи), BMW (1,9 тысячи) и Suzuki (1,9 тысячи).

Вместе с ними порог в тысячу реализованных экземпляров преодолел и бренд Harley-Davidson, реализовавший 1,4 тысячи единиц.

Лидером среди подержанных моделей стала Honda CBR с продажами в 0,9 тысячи единиц. Второе место заняла Honda CB с результатом 700 штук, а третье – Suzuki GSX, разошедшаяся тиражом в 500 экземпляров.

"Что касается итогов 5 месяцев, то за этот период в нашей стране было куплено 52,5 тысячи б/у мотоциклов. И это на 5% больше, чем за январь – май прошлого года", – добавили в "Автостате".

В конце прошлого месяца в России открыли продажи отечественных автомобилей Volga. На первом этапе машины завезли в примерно 25 дилерских центров по всей стране.

Всего в линейке Volga представлено три модели: седан С50, флагманский кроссовер К50 и кроссовер К40. Их цены стартуют от 4,2, 2,75 и 2,9 миллиона рублей соответственно. Машины бренда выпускает компания "Нижегородские легковые автомобили".