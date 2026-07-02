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02 июля, 11:07

Общество

Уникальный самородок возрастом 40 млн лет из двух видов янтаря нашли под Калининградом

Фото: МАХ/"Ростех"

Уникальный самородок весом 1,5 килограмма и возрастом около 40 миллионов лет был найден на Янтарном комбинате "Ростеха" в Калининграде. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Образец состоит из двух видов солнечного камня – прозрачный и матовый янтарь. Его назвали "Юбиляр" в честь 80-летия Калининградской области.

Сердцевина находки имеет медовый оттенок. Причем непрозрачность слоя обусловлена пузырьками воздуха, которые попали в смолу миллионы лет назад. Внешняя оболочка, в свою очередь, состоит из прозрачного янтаря, в котором сохранились останки насекомых и фрагменты коры дерева.

Как пояснил глава Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин, уникальными считаются и получают соответствующий статус именно самородки весом более килограмма.

"В прошлом году на Приморском карьере обнаружили 13 самородков, а в нынешнем сезоне – один. Каждый образец проходит госэкспертизу, после которой примут решение о дальнейшей судьбе", – добавил он.

Ранее археологи в Китае обнаружили в гробнице IV века до нашей эры около 3,7 литра жидкости, которая по результатам химического анализа оказалась древним пивом возрастом примерно 2 300 лет. Находка сделана в провинции Нинся недалеко от Великой Китайской стены.

Лабораторный анализ выявил 23 класса органических соединений, включая аминокислоты, жирные кислоты и углеводы, а также следы дрожжей. В составе пива обнаружены просяные, пшеничные и ячменные зерна, что подтверждает его зерновое происхождение.

Янтарный камень с древним тараканом обнаружили в Калининграде

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