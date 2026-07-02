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02 июля, 11:26

Технологии

Роботы выполнили более 4,5 тыс доставок в больницах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть роботов-доставщиков работают в больницах № 15 имени Филатова и № 1 имени Пирогова с марта 2026 года. Они перевезли уже свыше 2 тонн груза. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За три месяца шесть роботов в двух стационарах преодолели более 2 тысяч километров, выполнили свыше 4,5 тысячи успешных доставок", – заявила она.

Также роботы дали сотрудникам учреждений 3 тысячи лишних часов, которые ушли на выполнение медицинских задач. Специалисты признались, что они довольны таким положением дел.

Роботы отвечали за доставку между подразделениями: лабораторией, процедурными кабинетами, аптекой, лечебными отделениями.

В ГКБ № 1 имени Пирогова они выполнили 2 685 доставок, перевезли около 1,5 тонны грузов и проехали 1 682 километра. В ГКБ № 15 имени Филатова осуществили 1 905 доставок, прошли 360 километров и перевезли порядка 700 килограммов грузов.

В основном их задействовали в лабораторной логистике, в этой области они сделали 2 851 такую доставку. Еще 1 170 доставок связаны с аптекой, 569 – с другими перевозками.

Роботизация стала одним из направлений цифровой трансформации московского здравоохранения. Активное развитие получила робот-ассистированная хирургия. За пять лет количество таких операций увеличилось в четыре раза и достигло 4,6 тысячи в год, а в 2026-м их планируется выполнить уже более 5 тысяч.

Свыше 20 роботизированных хирургических комплексов, в том числе системы Da Vinci, дают возможность врачам проводить операции с высокой точностью и при этом с минимальной травматичностью. Роботизированные технологии применяют для эндопротезирования суставов.

О том, что в ГКБ № 15 имени Филатова и ГКБ № 1 имени Пирогова запустили роботов-доставщиков, Сергей Собянин сообщал еще апреле. Он рассказывал о том, что они должны помогать перевозить лекарства и пробы крови. Тестирование осуществляется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Более 4,5 тыс успешных доставок выполнили роботы-курьеры в столичных больницах

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