Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 11:50

Технологии

Нарядные роботы встретили гостей ПМЭФ-2026 в Петербурге

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

На открывшемся Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гостей встретили роботы женского и мужского пола. Об этом сообщает телеканал "360".

Один из андроидов позировал в красном платье с белой юбкой и сумкой Birkin, а второй – в темном смокинге. Кроме того, на площадке Татарстана был замечен робот-доставщик "Яндекса" в расшитой узорами тюбетейке, наполненный чак-чаком, добавили РИА Новости.

Также организаторы, как сообщает RT, установили арт-объект с классиками русской литературы. Экспозиции с Александром Пушкиным, Николаем Гоголем, Федором Достоевским и Львом Толстым в солнцезащитных очках символично объединяют культурное наследие с современностью.

На ПМЭФ-2026, который проходит в Петербурге с 3 по 6 июня, также открылся интерактивный стенд Москвы. Посетителям рассказывают о ключевых проектах столицы в экономике, транспорте, промышленности, строительстве и социальной сфере.

Гости могут увидеть макеты Московской верфи, нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, детского многопрофильного стационара, а также узнать о беспилотных трамваях и будущей высокоскоростной магистрали Москва – Петербург.

Читайте также


Сюжет: ПМЭФ-2026
технологииэкономика

Главное

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

Нужно ли штрафовать за фразу "разведенка с прицепом"?

В Госдуме уверены: такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны

Читать
закрыть

Когда подешевеет ипотека в России?

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%

Читать
закрыть

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика