Нарядные роботы встретили гостей ПМЭФ-2026 в Петербурге

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

На открывшемся Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гостей встретили роботы женского и мужского пола. Об этом сообщает телеканал "360".

Один из андроидов позировал в красном платье с белой юбкой и сумкой Birkin, а второй – в темном смокинге. Кроме того, на площадке Татарстана был замечен робот-доставщик "Яндекса" в расшитой узорами тюбетейке, наполненный чак-чаком, добавили РИА Новости.

Также организаторы, как сообщает RT, установили арт-объект с классиками русской литературы. Экспозиции с Александром Пушкиным, Николаем Гоголем, Федором Достоевским и Львом Толстым в солнцезащитных очках символично объединяют культурное наследие с современностью.

На ПМЭФ-2026, который проходит в Петербурге с 3 по 6 июня, также открылся интерактивный стенд Москвы. Посетителям рассказывают о ключевых проектах столицы в экономике, транспорте, промышленности, строительстве и социальной сфере.

Гости могут увидеть макеты Московской верфи, нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, детского многопрофильного стационара, а также узнать о беспилотных трамваях и будущей высокоскоростной магистрали Москва – Петербург.