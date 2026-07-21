В Москве объявили о приеме заявок на технологическую премию

Фото: пресс-служба ДПиИР

В столице начался прием заявок на соискание технологической премии правительства Москвы и Сбера для представителей российского рынка инноваций. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Она вручается в рамках Московского стартап-саммита, чтобы отметить эффективные практики развития отрасли, а также вдохновить крупные компании и инвесторов участвовать в поддержке начинающих предпринимателей и развивать экономический потенциал регионов. Впервые награда вручалась в 2025 году, тогда на конкурс было подано больше 1,7 тысячи анкет.

"В прошлом году заявки поступили почти из всех регионов России. Технологическое предпринимательство имеет принципиальное значение для развития страны. Москва старается создавать комфортные условия для ведения и масштабирования бизнеса, строить необходимую инфраструктуру и поддерживать перспективные направления, такие как робототехника, фотоника, искусственный интеллект и квантовые технологии", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, город постоянно совершенствует инструменты поддержки, призванные сократить путь от разработки идеи до внедрения в реальный сектор экономики. Уже применяемым в столице проектам посвящена отдельная номинация конкурса.

Победителя в этой номинации в 2026 году определят москвичи. Эксперты выберут топ-10 инновационных продуктов, а пользователи "Активного гражданина" проголосуют за лучшие, на их взгляд, варианты.

Всего в конкурсе предусмотрено 17 номинаций. Принять участие приглашают стартапы, инвесторов, представителей корпораций и региональных институтов развития, а также тематические медиапроекты, рассказывающие о технопредпринимательстве и внедрении инноваций в России. В первый год проведения технологической премии были получены более 1,7 тысячи заявок из 79 регионов России.

"Этот отклик наглядно демонстрирует, что премия может стать не просто инструментом признания выдающихся технологических достижений, но и платформой для диалога всех участников рынка. Мы видим, как благодаря подобным инициативам формируется единое пространство для взаимодействия стартапов, инвесторов и корпораций, что напрямую способствует развертыванию экосистемы открытых инноваций в самых разных уголках нашей страны", – подчеркнул старший вице-президент, директор центра перспективных инвестиций Сбербанка Алексей Катков.

Познакомиться с условиями и подать заявку можно до 31 августа на официальном сайте премии. Анкеты рассмотрит жюри, в состав которого войдут руководители отечественных предприятий, известные предприниматели, инвесторы, представители органов государственной власти и профильных образовательных учреждений.

Проекты оценят по таким критериям, как инновационность решений, качество и масштаб партнерства, устойчивый рост финансовых показателей, а также вклад в развитие и освещение технологической экосистемы и создание новых точек роста для ее участников. Церемония вручения состоится осенью в рамках Московского стартап-саммита.

Ранее Сергей Собянин анонсировал старт программы грантовой поддержки для студентов творческих специальностей. С 1 по 16 августа на портале mos.ru можно будет подать заявку на компенсацию полной стоимости обучения в более чем 30 профильных вузах России. Гранты охватывают широкий спектр дисциплин: музыку, скульптуру, архитектуру, кино и другие.