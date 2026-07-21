Диетолог Игнатикова: употребление вредной пищи увеличивает биологический возраст

День нездоровой пищи отмечается 21 июля. Необходимо строго следить за ее количеством в рационе, иначе есть риск столкнуться с падением энергии, сонливостью, раздражительностью и нарушением микробиома кишечника. Подробности – в материале Москвы 24.

Низкопитательная еда

День нездоровой пищи, или День вредной еды, ежегодно отмечается 21 июля. Этот праздник – повод отказаться от строгих ограничений и побаловать себя не совсем полезной пищей, но делать это на постоянной основе опасно.

При этом важно понимать, что не все высококалорийные и жирные продукты нужно считать нездоровыми, рассказала Москве 24 врач диетолог-терапевт Елена Игнатикова. Калорийные продукты – это еда с высокой энергетической плотностью (более 2,5 килокалории на 1 грамм), но в ней может быть много полезных микро- и макроэлементов. Таковыми являются, например, орехи, авокадо или растительное масло.

В свою очередь, неполезная еда отличается низкой питательной ценностью, содержит много калорий, но мало витаминов и микроэлементов (рафинированные крупы, сладкие йогурты).





Елена Игнатикова врач диетолог-терапевт Это также продукты глубокой переработки: фастфуд, чипсы, колбасы, сладкие газированные напитки, сдобная выпечка. Их ключевое отличие в том, что они содержат трансжиры, большое количество добавленного сахара и соли, а также химические усилители вкуса. При этом клетчатки, белка и витаминов там почти нет.

Употребление именно вредной пищи в краткосрочной перспективе грозит резким подъемом уровня сахара в крови, выбросом инсулина, а затем резким снижением сахара с последующим чувством голода, падением энергии, сонливостью, раздражительностью и задержкой жидкости в организме из-за высокого содержания скрытой соли в продуктах, отметила терапевт.

Игнатикова добавила, что при длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление. Постепенно обедняется микробиом кишечника, травмируются стенки сосудов, что ведет к развитию атеросклероза, а в печени развивается жировая дегенерация.

"Все эти факторы увеличивают биологический возраст даже при нормальном весе", – предупредила эксперт.



При переизбытке таких продуктов в рационе чаще всего развивается метаболический синдром: неалкогольная жировая болезнь печени, сахарный диабет, артериальная гипертензия (стойкое повышение артериального давления) и атеросклероз сосудов (отложение холестерина на стенках артерий). Также растет риск развития онкологических заболеваний, в первую очередь рака толстого кишечника.

В связи с этим нездоровая пища строго противопоказана людям, страдающим сахарным диабетом, избыточной массой тела, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Хотя в целом нездоровая еда противопоказана абсолютно, особенно детям, так как их ферментативная система еще не созрела, а вкусовые рецепторы только формируются", – указала Игнатикова.

Принцип "80/20"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Важно обратить внимание на то, как часто употребляется такая еда и какое место она занимает в рационе, отметила в разговоре с Москвой 24 диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова.





Александра Разаренова диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Нет ничего страшного в том, чтобы есть условно вредную еду один или два раза в месяц по одной порции. Другое дело, если рацион полноценно состоит из продуктов, которые не несут в себе ничего полезного.

По словам нутрициолога, при этом не нужно полностью исключать из рациона вредную еду, тем более для многих такие блюда имеют высокую социальную значимость. Строгие ограничения без серьезных медицинских показаний приведут к срывам и формированию нездоровых отношений с едой.





Александра Разаренова диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Есть концепция "80/20", то есть 80% рациона должна составлять здоровая еда высокой пищевой ценности – цельные продукты, злаки, бобовые, белки, молочные продукты, морепродукты, а только 20% могут составлять "нездоровые продукты", для удовольствия.

"Эпизодическое употребление чего-то вредного для физически активного и здорового человека не будет представлять большой угрозы, если правильно распределить это в своем рационе", – добавила диетолог.

Также нужно учитывать размеры порций и их количество. Такие продукты питания могут быть настолько калорийными, что одна порция способна покрыть половину суточной нормы взрослого человека в калориях, подчеркнула Разаренова.

"Но даже вредную еду можно попытаться сделать полезной. Например, заменить некоторые ингредиенты – жирный соус на йогурт. Домашний бургер можно собрать из цельнозерновой булки, а котлету – из постного мяса. Плюс во время приготовления десерта уменьшить количество добавленного сахара", – рекомендовала специалист.

Если речь идет о походе в ресторан, то стоит отказаться от части порции или во время оформления заказа попросить добавить меньше высококалорийных составляющих блюда и заказать большую порцию салата, заключила диетолог.