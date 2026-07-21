Криминалист Игнатов назвал полезными блоги о тюремной жизни в России

В соцсетях набирают популярность ролики бывших заключенных, в которых они рассказывают о жизни в местах лишения свободы. В чем причина интереса к такому контенту и может ли он стать профилактикой правонарушений, разбиралась Москва 24.

Из тюрьмы – в блогинг

В российском сегменте социальных сетей стремительно набирает обороты новый тренд – бывшие заключенные делятся опытом пребывания в местах лишения свободы. Их видео собирают миллионы просмотров, а аудитория проявляет интерес к деталям тюремного быта.



В роликах авторы пересказывают истории своих уголовных дел и подробно объясняют, за какие проступки можно получить дополнительные наказания. Также они раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения.



При этом быт заключенных, по их рассказам, в целом однотипен: основное время занимает работа, а свободные часы строго ограничены правилами распорядка.





бывшая осужденная Кто-то постоянно читает книги. Кто-то рисует, вяжет, плетет браслеты. Пишут дневники, стихи. Многие занимаются спортом. Некоторые учат языки. Кто-то просто лежит и смотрит в потолок, кто-то ждет прогулку как единственное событие дня.

Также одна из женщин рассказала, как ее поразил ухоженный внешний вид некоторых сокамерниц. Оказалось, в условиях изоляции осужденные приспособились использовать подручные средства: брови они выщипывали нитками, а вместо скрабов раз в неделю применяли пищевую соду.



Авторы подобных роликов также затрагивают тему социальных последствий заключения. Многие признались, что после вынесения приговора от них отвернулись даже самые близкие люди.



Реакция пользователей на подобный контент неоднозначна. С одной стороны, нашлось много желающих задать вопросы о реальной жизни в заключении, получить советы по адаптации после освобождения и понять, как избежать ошибок, которые привели авторов за решетку. С другой – часть комментаторов высказала скепсис и заподозрила, что многие из этих роликов представляют собой продуманную постановку, цель которой – нажиться на реальных проблемах людей.



Ранее резонанс вызвало видео с "распаковкой сумки в СИЗО" от блогера Александры Митрошиной, которая получила три года условно по делу о легализации более 127 миллионов рублей. Она подробно объяснила, что вещи, которые разрешено проносить в камеру, должны быть упакованы исключительно в прозрачные пакеты или контейнеры. При этом книги, вопреки ожиданиям, брать с собой категорически запрещено.



"Самый неожиданный дроп – сигареты. Это типа валюты в СИЗО. Я не курю, но все равно всем рекомендуют брать сигареты, чтобы потом их на что-то менять. Теперь не знаю, что с этим делать", – поделилась блогер.



Также она собирала с собой стиральный порошок, туалетную бумагу без втулок, средства личной гигиены (мыло, гель для душа), одноразовые розовые бритвы и контактные линзы. В комментариях большинство пользователей выразили Митрошиной поддержку, причем многие женщины с юмором заметили, что содержимое ее сумки напомнило им сборы в родильный дом. Другие зрители начали активно советовать, что еще стоило бы взять с собой, и поясняли, что правила передачи вещей могут заметно отличаться в зависимости от конкретного учреждения.



Также некоторые бывшие заключенные начали вести тематические страницы, не связанные исключительно с тюремным бытом. Например, один из блогеров создает контент о трезвости, где делится своим опытом и рассказывает о новой жизни без вредных привычек, которые однажды привели за решетку.

Хорошая профилактика?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Криминалист, бывший оперативный сотрудник Михаил Игнатов в разговоре с Москвой 24 высказал мнение, что выкладывать контент об особенностях жизни в заключении необходимо.

"Но важно делать это в правильном ракурсе: не популяризировать тюремную романтику, а показывать истинную суть мест лишения свободы. Выкладывать суровую правду жизни – что там реально происходит, что люди теряют и с чем сталкиваются каждый день", – уточнил он.



В частности, эксперт предложил показывать реальный быт заключенных: подъем в 6 утра, построение на улице в любую погоду, перекличку, туалет, прием пищи и тяжелую работу.

"Это не офисный труд, а физический: столярное или швейное производство, сельскохозяйственные работы в теплицах, металлургическая промышленность", – отметил Игнатов.





Михаил Игнатов криминалист, бывший оперативный сотрудник За любую провинность – барак усиленного режима или штрафной изолятор. Человек лишен свободы, у него нет права выбора, есть только четкий распорядок, который он обязан выполнять. Плюс пища без изысков, а свидания и посылки – редко и не для всех.

Если такой контент будет показывать реальность без прикрас, это станет хорошей профилактикой правонарушений, убежден криминалист.

"Прежде чем совершить противоправное действие, люди подумают десять раз: что их ждет, нужно ли им это, а может, лучше работать честно и приносить пользу и обществу, и себе, и своей семье. Именно в этом – профилактическая ценность таких видео: они помогают человеку задуматься о последствиях и выбрать законный путь", – резюмировал Игнатов.

По мнению клинического психолога и нейропсихолога Татьяны Маремпольской, интерес к подобным роликам связан прежде всего с тем, что это жизнь, совершенно не похожая на ту, что на воле.



"Мы стремимся получить новую информацию, а в условиях обычной жизни у нас нет доступа к тому, что происходит внутри тюремной системы. Поэтому, когда бывшие заключенные начинают рассказывать о своем опыте, это вызывает естественное любопытство – своего рода познавательный интерес к инаковости, к чему-то запретному, необычному", – рассказала она Москве 24.



Кроме того, по ее мнению, в этом явлении есть фактор адаптации и социализации самих блогеров после неволи.





Татьяна Маремпольская клинический психолог, нейропсихолог Люди, которые провели в местах лишения свободы 10, 15 или даже 20 лет, выходят в мир, который кардинально изменился. Достаточно сравнить 2019 и 2026 годы, чтобы увидеть, как многое стало другим. Людям приходится заново учиться жить в этих реалиях. Транслируя быт, они пытаются найти свое место в изменившемся мире, и это тоже привлекает зрителей.

Профилактический эффект таких роликов тесно связан с тем, что именно транслирует человек, убеждена Маремпольская.

"Если бывший заключенный, пройдя через наказание, переосмыслил свою жизнь, обрел новые ценности и начал делиться этим опытом, предостерегая других, – такой контент может быть полезным и привлекательным", – пояснила психолог.

Однако без глубокого внутреннего переосмысления и опоры на что-то действительно меняющее человека изнутри (например, религию) такой контент вряд ли может нести профилактическую ценность, добавила она.

В то же время психолог убеждена, что в топе подобные видео будут недолго. Интерес носит краткосрочный характер и представляет собой всплеск любопытства к чужому опыту, сокрытому ранее, заключила психолог.

