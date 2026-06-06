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06 июня, 08:00

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Психолог Шиманская: тяга к хикикомори возникает из-за низкой самооценки

Под влиянием хикикомори: с чем связана тяга к добровольной самоизоляции

В Сети обсуждают явление хикикомори – добровольное желание уйти в социальную изоляцию. Такая потребность побыть в одиночестве может потребовать помощи специалистов, рассказали психологи. Подробности – в материале Москвы 24.

Страх неудач

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Хикикомори – состояние длительной патологической социальной изоляции, при которой человек по сути прекращает проживать повседневную жизнь. Термин появился в Японии и в переводе означает уединение и уход от внешнего мира.

При подобном поведении происходит намеренное избегание социально-значимых задач: работы, учебы, контактов с окружающими, рассказала Москве 24 психолог, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

Хикикомори – это не любовь к одиночеству, это не лень, это состояние, при котором человек постепенно выпадает из социальной жизни и не может в нее вернуться самостоятельно.
Виктория Шиманская
психолог, эксперт по развитию эмоционального интеллекта

В отличие от депрессии, которая проявляется устойчивым снижением настроения, потерей удовольствия и ощущением бессилия, хикикомори не имеет таких ярких проявлений изменения состояния. Также это не фобия, при которой человек прежде всего боится общества. Нейро- и соцсети усугубляют состояние, так как создают некую иллюзию коммуникации и общения, добавила психолог.

"Человек чаще уходит в изоляцию не потому, что ему слишком хорошо одному, а потому что внешний мир начинает переживаться как место, где слишком больно, стыдно, страшно быть собой. Дома становится безопаснее и легче", – отметила Шиманская.

По словам эксперта, в этом активно помогает мозг: ему нравится состояние комфорта, и он начинает зависеть от него, поэтому так сложно решить выйти в социум после долгого перерыва. Кроме того, перфекционизм, низкая самооценка и повышенная чувствительность могут способствовать изоляции. Эти личные особенности отражаются на возможности взаимодействовать с окружающими, адекватно реагировать на критику и управлять эмоциями, подчеркнула специалист.

Явным тревожным сигналом самоизоляции является полный отказ выходить из дома или комнаты, пренебрежение учебой, работой, игнорирование прежних занятий, очень резкое сокращение живого общения, в том числе с членами семьи, добавила эксперт.

"Если тотальная социальная изоляция длится от 4–6 месяцев и сопровождается полной сменой режима жизни, включая распорядок дня, то на нее стоит обратить внимание", – указала психолог.

Психолог, психотерапевт Евгений Идзиковский в беседе с Москвой 24 отметил, что к такому состоянию может привести сразу несколько триггеров. Например, ощущение собственной ненужности или одиночества, которые лишь усиливаются в современном обществе из-за постоянной неопределенности.

Это, в свою очередь, может привести к двум крайностям: желание заслужить внимание любым способом – доказывать всем свою пользу, и наоборот – полное игнорирование социальных контактов из-за страха боли и отвержения. Тогда становится эмоционально дешевле отказаться от каких-либо отношений в принципе.
Евгений Идзиковский
психолог, психотерапевт

Также есть локальные причины ухода в полную изоляцию: например, перегруз и выгорание, когда обилие социальных контактов вынуждает полностью уйти от них, и речь не просто о небольшом перерыве, отметил эксперт.

"Существует вариант частичной социальной изоляции, когда сохраняется вариант коммуникации внутри общества, но есть избегание близких отношений. Это может быть связано с травмой в прошлом, когда, например, близость означала давление, унижение, контроль и предательство", – рассказал психолог.

"Пробивать стену лбом бесполезно"

Фото: 123RF.com/gutiumar

Если близкий человек столкнулся с подобным состоянием, важно уметь правильно поддержать его и помочь справиться с патологическим нежеланием общаться с кем-либо, рассказала Москве 24 психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина.

Кричать, стыдить, ломать дверь или отключать интернет нельзя – будет только хуже.
Ирина Котихина
психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям

По словам эксперта, если есть собственная тревога или чувство вины, стоит сначала разобраться с ними, так как такое состояние лишь "заразит" хикикомори и он еще больше закроется в себе. С людьми, погруженными в изоляцию, нужно общаться коротко и без требований, не лезть в душу. Например, можно случайно обронить фразу, но без надежды на ответ.

"Если на попытки контакта человек рычит или, наоборот, молча уходит в себя – нужно отступить и дать пару дней тишины, а потом снова начать короткое общение. Агрессия – это стена от страха хикикомори. Пробивать стену лбом бесполезно", – рассказала эксперт.

Помочь себе справиться с нежеланием выходить в социум помогут короткие правила: например, вводить социальную активность постепенно. В первую неделю один раз в день набрать сообщение близкому человеку. Во вторую – стоять на балконе ежедневно в течение 5 минут и смотреть вниз. Если есть боязнь высоты, можно смотреть вдаль или в небо. В случае, если балкона нет, стоит взглянуть в окно и понаблюдать за прохожими на улице. Смысл упражнения в том, чтобы, находясь в безопасном и привычном пространстве квартиры, смотреть на окружающий мир. На третьей неделе нужно открыть входную дверь и постоять в обуви полминуты. Если один из шагов был пропущен, важно не ругать себя, а просто вернуться к этому упражнению на следующий день.

Режим дня поможет тому, кто уже столкнулся с хикикомори и успешно справился с состоянием. Четкий распорядок поборет тревогу. При этом важно соблюдать баланс и не вводить слишком строгие правила и ограничения: главное – просыпаться, засыпать и принимать пищу примерно в одно время, порекомендовала специалист.

"Важное правило – ловить момент, когда начинается паника. Можно попробовать упражнение "Правило пяти": мысленно перечислить пять вещей вокруг, прислушаться к четырем звукам, почувствовать три ощущения, уловить два запаха и в конце сделать глубокий вдох и затем выдох", – рекомендовала психолог.

Умение переключать мысли автоматически на реальность поможет контролировать себя и не допустить желания сбежать в изоляцию, заключила психолог.

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