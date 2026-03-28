28 марта, 08:30

Общество
Сомнолог Бузунов: тренд на "безмолвную ходьбу" поможет при бессоннице и депрессии

Без отвлекающих факторов: чем полезен тренд на "безмолвную ходьбу"

В Сети набирает популярность тренд на "безмолвную ходьбу" – прогулку по улице без отвлекающих факторов вроде наушников и смартфона. В чем польза такой активности, разбиралась Москва 24.

Слушать звуки природы

Фото: tiktok.com/enziethetexan; brieanabanks; madymaio

Пользователи Сети делятся новым трендом, который называется "безмолвная ходьба". Его суть в том, чтобы выйти на прогулку без включенного телефона, наушников, плеера и других гаджетов. По словам пользователей, это помогает в расслаблении и перезагрузке нервной системы.

Психолог Ирина Гуляева подтвердила в разговоре с Москвой 24, что ходьба без отвлечения на девайсы поможет разгрузить психику – это происходит за счет снижения уровня кортизола и адреналина. На свежем воздухе организм насытится кислородом, а отказ от гаджетов на это время снизит сенсорную перегрузку.

Отдыхают и зрение, и слух, а также обостряется обоняние. Эти чувства играют очень большую роль для психики человека: их периодическая разгрузка благоприятно отражается на работе нервной системы.
Ирина Гуляева
психолог

Показаниями для такой прогулки служат состояние стресса, повышенная тревожность и выгорание. При этом быстрая ходьба (примерно 4–5 километров в час) окажется более эффективной за счет усиления кровообращения и насыщения мозга кислородом, отметила эксперт.

"Постепенно темп можно увеличивать. Для каждого человека есть свой ритм, так как скорость передвижения зависит от состояния здоровья и возраста", – добавила она.

Со временем прогулка без гаджетов может стать осознанной, включающей наблюдение за состоянием организма и дыхания: два шага – вдох, два шага – выдох. Если сложно адаптироваться к такой активности, можно начать с классической музыки, а затем перейти на полную цифровую тишину и концентрацию на звуках природы, добавила психолог.

"Главное, чтобы прогулка была в удовольствие. Затем можно подключать медитацию и сканирование – концентрацию внимания на разных частях тела и наблюдение за ощущениями", – посоветовала Гуляева.

Лучше антидепрессантов

Фото: 123RF.com/kantyasmiley

Положительный эффект от выхода на улицу без гаджетов можно наблюдать уже через неделю. Об этом Москве 24 рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Регулярная средняя и высокоинтенсивная нагрузка эффективнее фармакотерапии и психотерапии в лечении стресса, тревоги, депрессии и бессонницы. Ходьба как раз таковой и является.
Роман Бузунов
врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ

Эксперт добавил, что прогулка должна длиться не менее 30 минут в день, а лучше – один час без остановки. Эту норму можно разбить на два раза: утром и вечером по полчаса. К тому же на 30 минут проще отвлечься от гаджетов, чем сразу на 60, добавил Бузунов.

В свою очередь, врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Татьяна Громыко в разговоре с Москвой 24 отметила, что ходьба укрепляет сердечно-сосудистый тонус и улучшает кровоснабжение сердца, а также снижает артериальное давление и уровень холестерина.

Продолжительность прогулок должна быть посильна человеку. На самом деле, чем больше, тем лучше. Если это будет 15 тысяч шагов в сутки, замечательно. Если при этом еще окажутся дополнительные подъемы по лестнице, ускорение шага – тоже хорошо.
Татьяна Громыко
врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук

Однако важно следить за темпом: если человек идет медленно, но при этом может спокойно разговаривать или петь, этой скорости мало.

"Если появляется небольшая одышка при речи, значит, частота пульса вполне тренировочная. В таком темпе для достижения лучшего результата нужно постараться пройти хотя бы 10 минут", – добавила Громыко.

Эксперт отметила, что к ходьбе нет значимых противопоказаний – все определяется по самочувствию. В случае каких-либо сомнений специалисты порекомендовали проконсультироваться с врачом.

