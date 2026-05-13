13 мая, 08:17

Общество

Метеорологическое лето может наступить в Москве 13 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическое лето может начаться в Москве со среды, 13 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что вторник, 12 мая, в столице оказался более холодным, чем ожидалось, и положительная температурная аномалия, накопленная с момента первой попытки метеорологического лета закрепиться в городе, обнулилась.

Однако температурные прогнозы на 13-е число более теплые. Кроме того, в городе была теплая ночь – минимальная температура воздуха составила плюс 13,2 градуса.

Как пояснил эксперт, такие показатели дают надежду на то, что среднесуточная температура среды превысит 15-градусную отметку. Это позволило бы начать второй отсчет дней метеорологического лета, подчеркнул синоптик.

Ранее сообщалось, что столицу накрыл "плаксивый" атлантический циклон с кратковременными дождями различной интенсивности. Согласно прогнозам, такая погода будет сохраняться до субботы, 17 мая, включительно.

обществопогодагород

