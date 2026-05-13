13 мая, 09:19

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о всесторонней заботе о женском здоровье в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва продолжает всесторонне заботиться о женском здоровье, внедряя новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Стандарт включает полный цикл услуг на протяжении всей жизни, в том числе консультации, обследования, сопровождение во время беременности. Все это объединено в структуру единого комплекса, состоящего из центра женского здоровья, родильного дома или перинатального центра и гинекологического отделения многопрофильного стационара.

Ключевым элементом нового стандарта являются центры женского здоровья – современные клиники с широкими диагностическими возможностями. К концу прошлого года в Москве открыли 16 таких центров, которые заменили традиционные женские консультации.

Собянин напомнил, что в сентябре 2024 года Москва первой в стране запустила проект по поддержке репродуктивного здоровья женщин "Стану мамой", целью которого является помощь москвичкам от 18 до 39 лет в планировании беременности.

Также расширена программа неонатального скрининга: теперь она охватывает 38 наследственных заболеваний. На базе крупнейших многопрофильных стационаров созданы 6 специализированных детских центров лечения. Кроме того, в прошлом году открылся новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира.

Ранее сообщалось, что доступность метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) выросла в Москве более чем в 2 раза с 2019 года. Уточнялось, что в 2026 году пройти процедуру смогут еще почти 12 тысяч жительниц столицы.

