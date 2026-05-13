Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 09:48

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Макарова: вероятность грозы можно оценить, наблюдая за облаками и громом

Синоптик рассказала, как самостоятельно оценить вероятность грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самостоятельно оценить вероятность грозы можно, наблюдая за облаками и громом, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости.

Например, быстрый рост облаков, а также их затемнение и приобретение ими формы горных хребтов считается явным признаком приближающейся грозы и дождя. В свою очередь, гром может служить дополнительным индикатором скорой грозы.

"По задержке между молнией и громом можно примерно определить расстояние от вас до грозы. Как только сверкает молния, нужно отсчитать секунды до грома: 3 секунды – километр, и значит гроза совсем рядом, а если 15 секунд, то до грозы около 5 километров и можно успеть укрыться", – пояснила синоптик.

Макарова подчеркнула, что данные методы дают лишь краткосрочные прогнозы и работают только для локальной местности. Поэтому при получении предупреждения о грозе она рекомендовала оставаться в помещении.

В связи с прогнозируемой грозой в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности на двое суток. Предупреждение останется актуальным до 21:00 пятницы, 15-го числа.

При этом молнии ожидаются местами только в Подмосковье, тогда как в самом мегаполисе пойдет кратковременный дождь. Температура же в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, а по области – до плюс 24 градусов.

В Москве ожидается до 20 градусов тепла до конца недели

Читайте также


обществопогода

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика