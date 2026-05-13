13 мая, 10:30

Во Франции выпустили предупреждение для водителей о пьяных оленях

Фото: 123RF.com/abbphoto

Жандармерия департамента Сона и Луара предупредила водителей транспорта об угрозе после встречи с оленем, поведение которого напоминает опьянение. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Fox8.

Кадры с животным у обочины опубликовала местная полиция. На них заметно, как олень бегалет кругами, резко подпрыгивает, теряет равновесие и падает.

"Не все участники дорожного движения трезвы. Доказательство – на видео", – указали правоохранители.

Как считают жандармы, олень мог съесть забродившие фрукты, шишки или подгнившие растения. Такая пища подвержена брожению и насыщает организм алкоголем. Из-за этого животные могут резко выбегать на дорогу, метаться между автомобилями. Также такое состояние может привести к их внезапной гибели.

Правоохранительные органы рекомендовали снизить скорость в темное время суток и внимательнее следить за дорогой. Они отметили, что забродившие плоды также оказывают влияние на птиц, насекомых и других животных.

Ранее енот разгромил винно-водочный магазин в американском штате Вирджиния. Инцидент произошел в городе Ашленд. Утром сотрудник торговой точки нашел спящее животное на полу в туалете. При этом множество бутылок были опрокинуты, некоторые из них разбились.

