Около 16 тысяч объектов энергетики привели в порядок после зимы в Москве

Около 16 тысяч объектов энергетики привели в порядок после зимнего сезона в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Это более тысячи зданий трансформаторных подстанций, свыше 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов, а также более 500 газорегуляторных пунктов и порядка тысячи центральных тепловых пунктов.

Специалисты занимались их промывкой и покраской, а также техническим обслуживанием и ремонтом в случае необходимости. Кроме того, прилегающие территории убрали и благоустроили.

Эти мероприятия проводятся в столице каждый год. За счет таких работ городская инженерная инфраструктура работает стабильно, обеспечивая безопасность и комфорт москвичей.

Ранее стало известно, что в рамках весенней уборки в Москве промыли более двух тысяч инженерных сооружений. Это в том числе дорожные знаки, указатели, информационные щиты, буферы безопасности, барьерные и пешеходные ограждения, шумозащитные экраны. При необходимости их окрашивали.

