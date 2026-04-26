Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 апреля, 15:11

Город

Набережные Москвы привели в порядок после зимы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные набережные привели в порядок после зимы, сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что работы по подготовке набережных к новому сезону и открытию летней навигации начались в конце марта. Всего очистили 82 сооружения.

В рамках мероприятий специалисты выполнили пескоструйную очистку и промывку чугунных перильных ограждений, а также очистили сходы к воде и прогулочные тротуары.

В комплексе уточнили, что летом на набережных проведут плановые ремонтные работы. Среди них – очистка гранита, локальная замена чугунных перильных ограждений, гранитной облицовки и парапетов.

Более того, пройдут мероприятия по расшивке швов облицовки некоторых набережных. Такой ремонт проводится раз в 5 лет. Он позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию конструкций и не допустить смещения гранитных плит.

Ранее в столице подготовили 44 причала к летней пассажирской навигации. Специалисты очистили их от остатков льда и снега, также промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. По мере необходимости были отремонтированы гранитные и бетонные основания сооружений.

Фасады зданий, памятники и фонтаны промоют в Москве

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика