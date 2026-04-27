Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Украинское командование перебрасывает серьезные силы войск для контратак на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"На определенных участках, где противник пытается регулярно контратаковать, например, на стыке ДНР и Запорожской области, в Днепропетровской области. Там противник, видя последующие угрозы, бросает достаточно серьезные силы", – цитирует Пушилина ТАСС.

Ранее глава ДНР заявил, что украинские войска контролируют от 15 до 17% территории Донбасса. При этом глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявлял, что у Киева есть некое решение по вопросу Донбасса, не подразумевающее уступок.

Между тем российские войска установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. Это удалось сделать в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север".