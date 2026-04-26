Депздрав предупредил о мошеннических звонках якобы от сотрудников поликлиник

Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей столицы о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиник и пытаются получить персональные данные граждан.

"Они звонят с приглашением на диспансеризацию и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу", – говорится в сообщении ведомства в MAX.

В Депздраве подчеркнули, что сотрудники городских поликлиник никогда не запрашивают личные данные и не требуют сообщать коды из сообщений.

Жителей призвали не передавать такие сведения посторонним, поскольку мошенники могут использовать их для получения доступа к личному кабинету на "Госуслугах".

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества с якобы ошибочными переводами на карту. Обычно злоумышленники просят перевести средства не на ту карту, с которой они пришли, а на другие реквизиты.