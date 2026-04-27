Лавров заявил, что Россия по-прежнему открыта для контактов с США по Украине

Российская сторона всегда открыта для контактов с Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

"Они (США. – Прим. ред.) знают нашу позицию. Тем более эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение. Уверен, что переговорная команда – господа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер это точно не забыли", – подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Запад с помощью Украины объявил России открытую войну. По его словам, Киев беспомощен без материального пополнения западным оружием, разведданными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военных и другого.

Москва неоднократно говорила о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли решения, необходимые для выхода на договоренности, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.