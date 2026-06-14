Молодой картофель появился на прилавках столичных ярмарок

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Первый урожай картофеля из Ростовской области, Краснодарского края, Дагестана и Крыма появился на прилавках столичных ярмарок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

У молодого картофеля тонкая кожица, а также более сладкий вкус, чем у зрелого корнеплода. Он содержит много влаги и мало крахмала, за счет чего считается менее калорийным продуктом. В молодом картофеле больше витамина С, также в нем есть витамины группы В и биофлавоноиды. Последние являются природными антиоксидантами, которые помогают защищать сосуды и замедляют процесс старения.

Молодые корнеплоды быстро готовятся, получаются мягкими и имеют сливочный вкус. Однако особенности приготовления зависят от сорта.

Как рассказала фермер из Брянской области, участница ярмарки выходного дня на бульваре Дмитрия Донского Мария Юлдашева, лучший способ приготовления молодого картофеля – в мундире. Так продукт сохраняет вкус и витамины.

Также молодой корнеплод можно запечь, а потом слегка придавить и обжарить с чесноком и травами. Такое блюдо предлагается подавать с сыром, зеленью, грибами или густыми соусами.

Ранее на московских ярмарках появился молодой горошек из южных регионов России. При выборе продукции продавцы рекомендуют обращать внимание на цвет и плотность стручков. Хорошим является горошек с ярко-зеленым цветом. Если стручки мягкие или желтоватые, значит, горошек перезрел.