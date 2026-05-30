30 мая, 09:45

Молодой горошек из южных регионов РФ появился на столичных ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Молодой горошек из Краснодарского края, Ростовской области, Дагестана и Крыма появился на московских ярмарках. Его сезон длится всего несколько недель, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Посетители ярмарок могут приобрести горошек разных сортов. Одним из самых ранних считается "первенец", который имеет нежные зерна и тонкие стручки. "Шесть недель" обладают сочностью и сладостью, а "динга" отличается плотными ярко-зелеными зернами. Сорт "сладкий боб" можно употреблять в свежем виде.

"Сорта на продажу мы подбираем сладкие и сочные. Моим трем детям горошек нравится, особенно младшему. Они с удовольствием и в поле его едят, когда помогают нам, и дома", – отметил участник ярмарки на проспекте Маршала Жукова Зиедулло Сангинов.

При выборе горошка продавцы советуют смотреть на цвет и плотность стручков. Хорошим является горошек с ярко-зеленым цветом. Если стручки становятся мягкими или желтоватыми, значит, горошек уже перезрел.

"В пакете молодой горошек быстро задохнется. Лучше хранить его в бумаге или просто в открытой посуде в холодильнике", – порекомендовала участница рынка на Снежной улице Александра Боева.

Ранее на столичных ярмарках начался ягодный сезон. Там уже можно найти первую клубнику. Ягода поступает в Москву из Краснодарского края, Дагестана, Ставрополья, Ростовской, Липецкой и Нижегородской областей. Среди сортов – "кулон", "виктория", "альба", "олимпия", "клери", "черный принц", "азия", "максим", "купчиха", "брилла".

