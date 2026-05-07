Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 09:13

Общество
Главная / Новости /

Агроном Абрамов: ранняя клубника безопасна для потребления

Агроном рассказал, безопасно ли есть раннюю клубнику

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Ранняя клубника, появляющаяся на российских прилавках, безопасна для потребления, поскольку большая часть этой ягоды выращивается в специально подготовленной основе из каменной ваты. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал агроном Ярослав Абрамов.

Начало массового созревания клубники в России обычно приходится на конец весны и продолжается в первую часть лета.

Как пояснил эксперт, значительная доля этого травянистого растения поступает из современных теплиц, где оно выращивается не в обычной почве. Причем в крупных комплексах этот процесс строго контролируется, благодаря чему употребление не представляет угрозы.

Вместе с тем Абрамов добавил, что автоматизированные системы полива и датчики позволяют поддерживать оптимальные параметры влажности, питания и химического состава раствора для клубники в режиме реального времени. Сами основы для рассады эффективно защищают ягоды от болезней и вредителей.

Ранее сообщалось, что на московских ярмарках начался сезон молодой капусты. Ее привозят из Липецкой, Тамбовской и Владимирской областей.

Этот овощ содержит в себе больше витаминов С и U. Тонкие листья почти не имеют грубых прожилок, они легко усваиваются и не раздражают желудок.

"Новости дня": первый урожай свежей зелени появился на прилавках столичных ярмарок

Читайте также


обществоеда

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика