Туск призвал НАТО всерьез отнестись к словам о конце "спокойного сна" для ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал НАТО всерьез отнестись к заявлению зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева об окончании "спокойного сна" для Европы. Об этом он написал в соцсети Х.

"Каждый в НАТО должен, в конце концов, начать всерьез воспринимать эти факты и эти слова", – указал он.

Медведев посоветовал Евросоюзу замолчать по поводу атаки БПЛА на жилой дом в Румынии, призвав готовиться, потому что население воюющих стран "не может спать спокойно", особенно там, где размещены производства БПЛА "для нужд бандеровских формирований".

Дрон влетел в многоквартирный дом и взорвался в центре румынского Галаца 29 мая. В результате вспыхнул пожар, была разрушена квартира на 10-м этаже. Два человека получили травмы, однако они смогли самостоятельно покинуть горящее помещение.

Румыния обвинила в случившемся Россию. Глава МИД республики Оана Цойу заявила, что беспилотник принадлежал РФ. Также она отметила, что произошедшее является "серьезной и безответственной эскалацией".

Позднее в МИД Румынии вызвали российского посла Владимира Липова. Генконсула РФ объявили персоной нон грата. Президент Румынии Никушор Дан также заявил о закрытии генконсульства в Констанце.