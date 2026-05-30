"Ливерпуль" объявил об увольнении главного тренера Арне Слота

Фото: AP Photo/Dave Shopland

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" уволил с поста главного тренера представителя Нидерландов Арне Слота. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Клуб уже начал искать нового специалиста. По данным журналиста Фабрицио Романо, на должность претендует испанец Андони Ираола, который по окончании сезона-2025/26 покинул аналогичный пост в английском "Борнмуте".

Слот стал главным тренером "Ливерпуля" в мае 2024 года.

Ранее стало известно, что испанец Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона. Под его руководством "горожане" стали одним из самых титулованных клубов Англии, завоевав шесть национальных чемпионств, два Кубка Англии, пять Кубков английской лиги, три Суперкубка Англии, а также кубок Лиги чемпионов УЕФА.

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" также объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Зауром Тедеевым. Решение было принято после матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором "Акрон" проиграл самарским "Крыльям Советов".

