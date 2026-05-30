Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 15:08

Спорт

"Ливерпуль" объявил об увольнении главного тренера Арне Слота

Фото: AP Photo/Dave Shopland

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" уволил с поста главного тренера представителя Нидерландов Арне Слота. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Клуб уже начал искать нового специалиста. По данным журналиста Фабрицио Романо, на должность претендует испанец Андони Ираола, который по окончании сезона-2025/26 покинул аналогичный пост в английском "Борнмуте".

Слот стал главным тренером "Ливерпуля" в мае 2024 года.

Ранее стало известно, что испанец Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона. Под его руководством "горожане" стали одним из самых титулованных клубов Англии, завоевав шесть национальных чемпионств, два Кубка Англии, пять Кубков английской лиги, три Суперкубка Англии, а также кубок Лиги чемпионов УЕФА.

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" также объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Зауром Тедеевым. Решение было принято после матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором "Акрон" проиграл самарским "Крыльям Советов".

Читайте также


спорт

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика