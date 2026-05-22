Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера ФК "Манчестер Сити"

Испанец Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Не спрашивайте меня о причинах моего ухода, их нет, но в глубине души я знаю, что пришло мое время. Вечными останутся чувства, люди, воспоминания и любовь, которую я испытываю к моему "Манчестер Сити", – сказал он, назвав время, проведенное в Манчестере, прекрасным.

Испанский специалист занял пост главного тренера "Манчестер Сити" в июле 2016 года. Под руководством Гвардиолы "горожане" стали одним из самых титулованных клубов Англии, завоевав шесть национальных чемпионств, два Кубка Англии, пять Кубков английской лиги, три Суперкубка Англии, а также кубок Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и золото Клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что Ролан Гусев уходит в отставку с должности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Его контракт истекает в мае 2026 года. Гусева поблагодарили за плодотворную работу с командой, а также за высокий профессионализм и ответственность.

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" также объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Зауром Тедеевым. Решение было принято после матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором "Акрон" проиграл самарским "Крыльям Советов".