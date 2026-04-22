ФК "Челси" уволил главного тренера Лиама Росеньора

Английский футбольный клуб "Челси" уволил главного тренера Лиама Росеньора, сообщила пресс-служба команды.

Росеньор был назначен на должность в начале января. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Калум Макфарлейн.

Клуб проиграл последние 5 матчей в чемпионате Англии, не забив ни одного мяча. "Челси" с 48 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

