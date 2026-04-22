В США заявили о продолжении поиска новых методов санкционного давления на Россию

США продолжают прорабатывать новые методы санкционного давления на Россию. Об этом заявил помощник американского министра финансов Джонатан Берк во время дачи показаний в комитете по финансам палаты представителей Штатов.

"Мы продолжаем применять наши санкции (в отношении России. – Прим. ред.). Мы продолжаем выявлять новые способы их применения", – приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что страна тесно сотрудничает с международными партнерами, обмениваясь информацией об уязвимостях в санкционном режиме, чтобы "обеспечить эффективность принимаемых ими мер по ограничению финансовой активности России".

В конце марта американский президент Дональд Трамп продлил действие антироссийских санкций на год. Они были введены в 2021 году под предлогом якобы вмешательства РФ в избирательные процессы Штатов и после начала спецоперации на Украине. Впоследствии рестрикции ужесточались.