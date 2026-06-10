Эксперт Геллер: новые правила авторизации на российских сайтах могут ударить по бизнесу

Госдума приняла закон о введении штрафов для владельцев сайтов, которые используют иностранные сервисы при авторизации пользователей. Каким образом это скажется на бизнесе и гражданах, разбиралась Москва 24.

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Госдума приняла закон о введении санкций для владельцев российских интернет-ресурсов, которые нарушают правила авторизации посетителей. Согласно нововведению, создать и подтвердить профиль можно будет только четырьмя способами: по номеру телефона РФ, через "Госуслуги", единую биометрическую систему или другие сервисы, принадлежащие российским гражданам или компаниям.

За отказ от внедрения этих инструментов физлицам придется заплатить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, руководителям организаций – от 30 тысяч до 50 тысяч, а компаниям – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. В связи с этим в КоАП РФ вносится соответствующая статья.

Причем она будет не единственной: еще одна должна установить штрафы за нарушения при использовании рекомендательных технологий, включая неправомерный сбор данных о пользователях. За такое нарушение физическому лицу придется заплатить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, должностному – от 30 тысяч до 50 тысяч, а юридическому – от 500 тысяч до 700 тысяч. Такие же штрафы распространяются и в том случае, если рекомендательные технологии применялись, но пользователи при этом оказались не информированы, на сайтах не был размещен документ о соответствующих правилах, а также не указана электронная почта для направления юридической корреспонденции.

Повторные нарушения или неисполнение требований Роскомнадзора повлекут удвоение штрафов в некоторых случаях вплоть до 1–1,4 миллиона рублей.

Кроме того, провайдеров связи начнут штрафовать за несоблюдение правил сотрудничества с силовыми структурами во время проведения оперативно-разыскных мероприятий и за предание огласке тактики работы. За первое подобное нарушение компаниям грозит взыскание в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, а за повторное – штраф от одной сотой до трех сотых выручки за год.

Одновременно с этим в документе пересмотрены действующие санкции по данной статье, и увеличена минимальная сумма штрафа с 1 миллиона до 10 миллионов рублей. В случае подписания закона Владимиром Путиным он вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда положений.

Тотальное импортозамещение

Основатель и ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил в разговоре с Москвой 24, что штраф владельцам сайтов придется заплатить в том случае, если форма авторизации на ресурсах построена на иностранных IT-решениях. Например, когда для этого требуется Apple ID, Google ID и другие подобные сервисы.

"Сама мера касается именно формы авторизации, потому что, будучи иностранной, она расположена вне России. И поскольку почта имеет персональные данные, то они могут утечь куда-либо за рубеж", – объяснил Муртазин.





Эльдар Муртазин основатель и ведущий аналитик компании Mobile Research Group Важно отметить, что использование иностранных систем – непродуманная история со стороны сервисов. Крупный бизнес в России не применяет такие зарубежные формы авторизации, а пишет свои, не отдает данные клиентов куда-то на сторону. Если же мы говорим о том, где зарубежные сервисы используются, это, как правило, малый бизнес.

При этом председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил в своем канале в MAX, что мера направлена исключительно на владельцев интернет-площадок. Слухи, что штрафы коснутся обычных пользователей, носят признаки "массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество", подчеркнул он.

"Владельцами сайта могут быть как юридические и должностные лица, так и физические лица, обычные граждане. И именно на эту категорию лиц – владельцев сайтов – возлагается ответственность за нарушение закона. Абсолютное число наших граждан, пользователей соцсетей эти изменения никоим образом не коснутся", – обратил внимание парламентарий.

В свою очередь, IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер в беседе с Москвой 24 отметил, что из-за нововведений владельцы сайтов могут столкнуться с проблемами, поскольку появятся дополнительные расходы на изменение системы авторизации и регистрации.





Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Зная, как это все организовано в малом, среднем и крупном бизнесе, это способно занять долгое время для того, чтобы на новые системы перешли абсолютно все. Возможно, штрафы ускорят такой процесс.

Однако размеры денежного наказания эксперт посчитал достаточно высокими.

"Есть очень маленькие организации, которые работают с подобными автоматическими сервисами авторизации. Теперь им надо будет разрабатывать что-то под себя. Таких денег у малого бизнеса может не быть", – объяснил свою позицию Геллер.

При этом эксперт подчеркнул, что за счет этих норм законодатель пытается импортозаместить международные почтовые и сервисы авторизаций. Таким образом, всем россиянам давно пора завести почту на отечественных платформах, заключил он.

