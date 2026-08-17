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17 августа, 19:57

Происшествия

Один человек погиб при обрушении стены жилого дома в Нижегородской области

Фото: 52.mchs.gov.ru

Один человек погиб при обрушении стены жилого дома на четыре квартиры в Первомайске Нижегородской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на Социалистической улице. В ведомстве уточнили, что для ликвидации последствий привлекались силы 8 человек и 2 единицы техники.

Ранее в Саратове обрушилась часть кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал, однако в этом доме это уже не первое обрушение – частично стена обрушалась там в октябре 2025 года.

Его построили в 1957 году. В марте 2020 года его признали аварийным и подлежащим сносу. При этом, согласно постановлению администрации Саратова, отселение и снос должны были завершить до 14 февраля 2022 года.

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