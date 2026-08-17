Новозеландка получила штраф за долгую парковку в день, когда у нее остановилось сердце

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Жительница Окленда в Новой Зеландии получила штраф за превышение времени стоянки на парковке супермаркета, откуда ее госпитализировали с остановкой сердца, сообщает Stuff.

Инцидент произошел 26 июля. 54-летняя женщина потеряла сознание на парковке супермаркета New World. Незнакомец, заметивший, что у женщины нет пульса, оказал ей первую помощь. После этого ее доставили в больницу на машине скорой помощи, а автомобиль остался на парковке.

Предполагалось, что машина простоит не более 90 минут, но в итоге она находилась там значительно дольше. Через несколько дней после реанимации женщина получила уведомление о штрафе в размере 80 новозеландских долларов (около 47 долларов США) за нарушение правил парковки.

Даже несмотря на то что в какой-то момент врачи зафиксировали остановку сердца и даже сообщили об этом родственникам женщины, New World не отменила штраф. После того как компании объяснили обстоятельства случившегося, его всего лишь снизили до 30 новозеландских долларов (около 17 долларов США).

Ранее в Таиланде россиянин пережил остановку сердца и потерял память после острого пищевого отравления. Волонтер Светлана Шерстобоева рассказала, что он вместе с супругой приехал отдыхать на остров Самуй. Встретившись с друзьями, они купили жареные свиные ребрышки и креветки, при этом отравление выявилось только у мужчины. Он пытался лечиться обычными российскими лекарствами, но на третий день он потерял сознание на улице.



Анализы и сканы мозга показали, что мозг россиянина не пострадал при остановке сердца. По словам медиков, это значит, что восстановление может быть полным, но мужчине требуется длительная реабилитация.

